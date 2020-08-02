В Черном море прошли военные учения США

Воздушные и Военно-морские силы США провели совместные учения в Черном море. Об этом информирует командование 6-го флота ВМС США.

Участие в учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

"Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве в Черном море и были осуществлены для подготовки американских сил к совместной работе и взаимодействию при выполнении надводных и воздушных операций", - объяснили в командовании.

По его утверждению, отработка совместных действий американских сил в Европе будет содействовать усилению готовности США действовать на море в Черноморском регионе.

"Взаимодействие с ВВС США во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и необходимую подготовку для усиления готовности ВС США действовать в море в Черноморском регионе", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом ВМС США.