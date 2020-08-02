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В Черном море прошли военные учения США

В Черном море прошли военные учения США
Обновлено 22:54 Вс, 2 Август 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Воздушные и Военно-морские силы США провели совместные учения в Черном море. Об этом информирует командование 6-го флота ВМС США.

Участие в учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

"Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве в Черном море и были осуществлены для подготовки американских сил к совместной работе и взаимодействию при выполнении надводных и воздушных операций", - объяснили в командовании.

По его утверждению, отработка совместных действий американских сил в Европе будет содействовать усилению готовности США действовать на море в Черноморском регионе.

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"Взаимодействие с ВВС США во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и необходимую подготовку для усиления готовности ВС США действовать в море в Черноморском регионе", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом ВМС США.

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США, Учения, Черное море.

Автор:

Телеграф
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