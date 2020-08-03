Трамп требует смертной казни для "бостонского террориста"

Трамп считает, что правительство должно снова требовать смертной казни для Царнаев и назвал бостонский теракт "одним из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября".

Президент США Дональд Трамп считает, что Джохар Царнаев, который организовал теракт на Бостонском марафоне, заслуживает смертной казни.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Тwitter.

"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев", - написал он.

Кроме того, Трамп выразил недовольство тем, что дело тянется так долго.

"Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - подчеркнул Трамп.

Ранее суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву и направил дело на повторный пересмотр в суд низшей инстанции.

В 2013 году Джохар Царнаев и его брат организовали теракт на традиционном ежегодном Бостонском марафоне. Они взорвали две самодельные бомбы у финишной линии, в результате чего погибли три человека и еще 264 получили ранения. Через несколько дней полиция отыскала подрывников. При задержании они убили полицейского.

Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни. Но адвокаты утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь Джохару несправедлива.

Как сообщалось, в американском штате Висконсин во время протестов арестовали двух женщин, их обвиняют в избиении сенатора.