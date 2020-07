Протесты в США: двух женщин арестовали за избиение сенатора

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел 23 июня возле здания местного Капитолия. Тогда группа из около 200 человек потребовали освобождения одного из арестованных участников протеста.

Демонстранты снесли две статуи и бросили в здание правительства "коктейль Молотова".

Находившийся неподалеку сенатор Тим Карпентер (Демократическая партия) начал снимать протестующих, когда на него напали две женщины - 26-летняя Саманта Хайер и 33-летняя Керида О'Рейли.

Сначала они потребовали удалить видео и прекратить съемки, но потом, как рассказал сам сенатор, одна из женщин выбила у него из рук телефон, после чего его ударили по голове и повалили на землю.

I hope you catch the punks that assaulted Senator Tim Carpenter. pic.twitter.com/t3cJiNlMGb