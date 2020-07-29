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Протесты в США: двух женщин арестовали за избиение сенатора

Протесты в США: двух женщин арестовали за избиение сенатора
Обновлено 03:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В США в городе Мэдисон, штат Висконсин, арестовали двух женщин, которые избили сенатора во время протеста движения Black Lives Matter.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел 23 июня возле здания местного Капитолия. Тогда группа из около 200 человек потребовали освобождения одного из арестованных участников протеста. 

Демонстранты снесли две статуи и бросили в здание правительства "коктейль Молотова". 

Находившийся неподалеку сенатор Тим Карпентер (Демократическая партия) начал снимать протестующих, когда на него напали две женщины - 26-летняя Саманта Хайер и 33-летняя Керида О'Рейли.

Сначала они потребовали удалить видео и прекратить съемки, но потом, как рассказал сам сенатор, одна из женщин выбила у него из рук телефон, после чего его ударили по голове и повалили на землю. 

Затем толпа из восьми-десяти человек начала избивать его ногами, вопреки крикам, что он на их стороне. 

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Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь. Позже он обратился в медучреждение с жалобами на травмы шеи, рук, ребер и головы. 

Нападавших распознали камеры наблюдения, после чего их объявили в розыск. 

27 июля они добровольно явились в отделение полиции. Их обвинили в причастности к грабежу и избиению. 

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США, Протесты.

Автор:

Телеграф
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