В США вертолет с четырьмя людьми на борту упал в реку

В американском штате Тенннесси вертолет потерпел крушение и упал в воду. Об этом сообщает местный телеканал WVLT.
Трагедия произошла вечером 3 августа в городе Ноксвилл, на борту вертолета Eurocopter EC-130 находились четыре человека.
Сообщается, что один погиб, а троих, оставшихся в живых, подобрал понтонный катер, когда они плыли к берегу. Поиски тела четвертого пассажира продолжаются.
На месте аварии работают поисковые отряды, они прочесывают район на лодке и по воздуху.
Напомним, в Папуа-Новой Гвинее самолет сразу же после взлета потерпел крушение. Причиной падения самолета стала избыточная загрузка кокаином.