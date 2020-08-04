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В США вертолет с четырьмя людьми на борту упал в реку

В США вертолет с четырьмя людьми на борту упал в реку
07:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В городе Ноксвилл (штат Тенннесси) вертолет Eurocopter EC-130 рухнул в реку. На борту находились четыре человека.

В американском штате Тенннесси вертолет потерпел крушение и упал в воду. Об этом сообщает местный телеканал WVLT.

Трагедия произошла вечером 3 августа в городе Ноксвилл, на борту вертолета Eurocopter EC-130 находились четыре человека.

Сообщается, что один погиб, а троих, оставшихся в живых, подобрал понтонный катер, когда они плыли к берегу. Поиски тела четвертого пассажира продолжаются.

На месте аварии работают поисковые отряды, они прочесывают район на лодке и по воздуху.

Напомним, в Папуа-Новой Гвинее самолет сразу же после взлета потерпел крушение. Причиной падения самолета стала избыточная загрузка кокаином.

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США, Вертолет.

Автор:

Телеграф
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