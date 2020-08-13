Помпео о протестах в Беларуси: Мы видим, как там действуют против мирных демонстрантов, и это вызывает у нас тревогу

Глава Государственного департамента США Майк Помпео советует властям его страны и стран Европы обдумать, как действовать в связи с проходящими протестами в Беларуси.

"Я думаю, что США и Европа должны определить, как реагировать на это, чтобы обеспечить хороший результат для белорусского народа", - сказал он в интервью чешскому телевидению. Текст интервью приводит Госдеп.

Помпео напомнил, что не считает недавние выборы в Беларуси честными и свободными.

"А теперь мы к тому же видим, как там действуют против мирных демонстрантов, и это вызывает у нас тревогу", - добавил Помпео.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

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