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Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)

Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В ходе столкновений во время протестов в Чикаго пострадали 17 офицеров полиции, более 20 демонстрантов задержаны. Об этом пишет CNN.

По словам главы полиции Чикаго, около 200 человек в субботу собрались на мирную акцию протеста против жестокого обращения полиции. Демонстрации сначала проходили мирно, а полицейские присутствовали там для обеспечения безопасности протестующих. 

Впрочем, к вечеру демонстранты совершили нападение на полицейских, применив против них скейтборды, бутылки, велосипеды и другие предметы. 

Ранения получили 17 силовиков, арестовано 24 человека. 

Протесты в США проходят с 25 мая, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 

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После распространения в Сети видео с процессом задержания, толпы возмущенных людей вышли на улицы с лозунгами "Black lives matter". 

ФБР открыло дело относительно превышения полномочий полицейскими. Четверо правоохранителей, причастных к инциденту, потеряли работу, а обвиняемому в убийстве Флойда Дереку Шовину предъявили обвинения в убийстве.

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США, Чикаго, Протесты.

Автор:

Телеграф
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