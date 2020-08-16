Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)

По словам главы полиции Чикаго, около 200 человек в субботу собрались на мирную акцию протеста против жестокого обращения полиции. Демонстрации сначала проходили мирно, а полицейские присутствовали там для обеспечения безопасности протестующих.
Впрочем, к вечеру демонстранты совершили нападение на полицейских, применив против них скейтборды, бутылки, велосипеды и другие предметы.
Protesters clash with police in Chicago: pic.twitter.com/xrxikvL5za
— Alex Salvi (@alexsalvinews) August 16, 2020
Ранения получили 17 силовиков, арестовано 24 человека.
Chicago PD not playing games tonight.
Well done. #ChicagoProtests pic.twitter.com/tUuakhVau4
— RD (@real_defender) August 16, 2020
Antifa and BLM attack @Chicago_Police at a riot today. pic.twitter.com/RN8ubIuNFZ
— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 16, 2020
Протесты в США проходят с 25 мая, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
После распространения в Сети видео с процессом задержания, толпы возмущенных людей вышли на улицы с лозунгами "Black lives matter".
ФБР открыло дело относительно превышения полномочий полицейскими. Четверо правоохранителей, причастных к инциденту, потеряли работу, а обвиняемому в убийстве Флойда Дереку Шовину предъявили обвинения в убийстве.