Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)

В ходе столкновений во время протестов в Чикаго пострадали 17 офицеров полиции, более 20 демонстрантов задержаны. Об этом пишет CNN.

По словам главы полиции Чикаго, около 200 человек в субботу собрались на мирную акцию протеста против жестокого обращения полиции. Демонстрации сначала проходили мирно, а полицейские присутствовали там для обеспечения безопасности протестующих.

Впрочем, к вечеру демонстранты совершили нападение на полицейских, применив против них скейтборды, бутылки, велосипеды и другие предметы.

Protesters clash with police in Chicago: pic.twitter.com/xrxikvL5za — Alex Salvi (@alexsalvinews) August 16, 2020

Ранения получили 17 силовиков, арестовано 24 человека.

Antifa and BLM attack @Chicago_Police at a riot today. pic.twitter.com/RN8ubIuNFZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 16, 2020

Протесты в США проходят с 25 мая, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

После распространения в Сети видео с процессом задержания, толпы возмущенных людей вышли на улицы с лозунгами "Black lives matter".

ФБР открыло дело относительно превышения полномочий полицейскими. Четверо правоохранителей, причастных к инциденту, потеряли работу, а обвиняемому в убийстве Флойда Дереку Шовину предъявили обвинения в убийстве.