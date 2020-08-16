СМИ: Трамп хочет встречи с Путиным до ноябрьских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет до выборов в ноябре провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сказано в материале NBC, ссылающегося на собственные источники.

Издание отмечает, что исходя из информации четырех знакомых с процессом источников, Трамп выразил желание провести встречу с Путиным до ноября этого года.

Цель встречи заключается в том, чтобы оба президента заявили о достижении прогресса в заключении нового соглашения по контролю на ядерным оружием между странами. Речь идет о возможном подписании плана дальнейшего ведения переговоров относительно продления действия соглашения СНВ-3.

Ответственные лица сейчас заняты поисками места, где такая встреча могла бы состояться. Отмечается, что в качестве одного из вариантов рассматривается Нью-Йорк.

По мнению источников издания, Трамп таким образом хочет увеличить свои шансы на переизбрание и показать, что может договариваться о важных соглашениях.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли говорил, что в США допускают возможность заключения нового ядерного соглашения с Россией с целью давления на переговорах с Китаем.

Предыдущий договор (ДРСМД) утратил силу 2 августа 2019 года после выхода из него обоих сторон.

ДРСМД и соглашение СНВ-3 о сокращении стратегического наступательного вооружения между РФ и США являются двумя ключевыми документами, контролирующими ядерный арсенал двух стран.

Действие СНВ-3 должно закончится в начале следующего года, при условии, что стороны не смогут договориться о его продлении. Ранее в РФ уже говорили, что готовы выйти из сделки.

Выборы в США запланированы на 3 ноября этого года.