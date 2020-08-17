Рекордные показатели: В США зафиксировали аномальную температуру

В штате Калифорния, 16 августа в национальном парке Долина Смерти исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4 градуса по Цельсию. Данный температурный рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США.

Повышение температуры зафиксировали на фоне сильной волны жары на западном побережье США. Из-за таких аномальных погодных условий из строя даже вышла одна из электростанций в Калифорнии.

Также отмечалось, что предыдущий температурный рекорд так же был зафиксирован в Долине Смерти - в 2013 году. Тогда температура была +54 градусов по Цельсию.

Есть предположение, что в 1913 году в той долине наблюдалась еще большая жара - 56,6 градуса, но этот вопрос остается предметом споров и не имеет подтверждения.

Метеоисторик Кристофер Берт отмечает, что данные о температуре из других регионов за 1913 год свидетельствуют о том, что такой высокой температуры в Долине Смерти в том году быть не могло.

Также сообщалось, что в Непале продолжаются поиски людей, которые пропали без вести во время схождения масштабного оползня.