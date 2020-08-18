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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира
10:35 Сегодня Телеграф
Американский бизнесмен Илон Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей мира с пятого на четвертое место.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым самым богатым человеком в мире с состоянием в 84,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Накануне, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, тем самым увеличив состояние Маска на 7,8 млрд долл.

Состояние Маска за последний год выросло на 57,2 млрд долларов, это второй по величине "рывок" после основателя Amazon Джеффа Безоса, который за год заработал 73 млрд и занимает первое место в списке самых богатых с общим состоянием в 188 млрд долл.

Вслед за ним в рейтинге самых богатых людей расположился один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд долл), следующий - глава Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долл).

На пятом месте теперь находится гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно (84,6 млрд долл), которого и опередил Маск.

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Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

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Tesla, SpaceX, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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