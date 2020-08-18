В Калифорнии мужчина заразился бубонной чумой

В штате Калифорния, США, впервые с 2015 года зафиксировали случай заражения бубонной чумой. Житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи.

В США зафиксировали еще один случай заражение человека чумой.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса инфицированной блохи, когда он гулял со своей собакой вдоль реки Траки.

Последние случаи инфицирования чумой были зафиксированы в Калифорнии у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

Как сообщалось, в последнее время в мире фиксируют вспышки чумы. Первые случаи были зарегистрированы на западе Монголии на границе с РФ, тогда заболели мужчина и женщина, которые употребляли в пищу сырое мясо. Несколько дней спустя чумой заболел скотовод в Китае.

В ВОЗ заявляют, что единичные случаи заражения чумой не несут опасность, так как часто это заболевание проявляется именно в эндемичных регионах.

Бубонная чума - бактериальное заболевание с высокой степенью летальности. Возбудителем инфекции является бактерия Yersinia pesti. Чума передается от грызуна человеку укусом зараженной блохи. Кроме того, может распространяться при контактах с жидкостями или тканями инфицированного животного. Первым симптомом чумы является высокая температура (41 °C), резкий озноб и увеличение лимфатических узлов, так как именно там развивается инфекция. Если больной не получает своевременного лечения, то может умереть в течение 24 часов. Лечат чуму антибиотиками.

В Средневековые века чума (черная смерть или черный мор), которая пришла с Востока уничтожила почти половину населения Европы.

В начале ХХ века эпидемия чумы бушевала в Китае и Индии. Она продолжалась несколько десятилетий и унесла жизни свыше 12 млн человек.