Выборы в США: Байдена утвердили в качестве кандидата от демократов

Джо Байдена утвердили в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах. Решение принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

Голосование из-за пандемии коронавируса провели в виртуальном формате. Представители делегаций от штатов и заморских территорий по очереди объявляли за кого делегаты отдали свои голоса - за Байдена или за его основного соперника Берни Сандерса, который вышел из гонки в апреле. Сообщают американские СМИ, в том числе CNN.

Байден набрал более 3550 голосов, в то время, как Сандерс более 1150.

Согласно последним данным, президент США Дональд Трамп сократил разрыв от Байдена в популярности среди избирателей. За действующего главу Белого дома готовы отдать голоса 46% избирателей, однако Байден все еще продолжает лидировать - за него готовы голосовать 50%.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

Напомним, Комитет по вопросам разведки Сената США выяснил, что приказ о взломе аккаунтов членов Демократической партии и обнародовании их переписки для саботажа избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году поступил от президента России Владимира Путина.