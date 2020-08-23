В последний момент: Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах США

Американский музыкант Канье Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США в последний возможный для этого день.
Об этом сообщает AP.
Уэст успел подать заявку 21 августа. Кроме него, заявки подали 10 других кандидатов.
Известный рэпер объявил о намерении принять участие в американской президентской кампании в прошлом месяце - в твите по случаю Дня независимости США
Сначала Уэст подавал заявку в штате Нью-Джерси, однако большинство из собранных 800 подписей признали недостоверными. В штате Луизиана для подачи заявки необходимо только заплатить 500 долларов.
16 июля стало известно, что Уэст подал первую форму заявления в Федеральную избирательную комиссию.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября этого года.