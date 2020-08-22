"Почему я часть этого всего?" Канье Уэст поместил фотографию Кирстен Данст на свой предвыборный плакат (Фото)

В своем twitter-аккаунте рэпер и возможный кандидат в президенты США продолжает публиковать агитационные материалы.

Супргуг Ким Кардашьян, 43-летний исполнитель Канье Уэст ведет подготовку к президентской предвыборной кампании - рэпер решил баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат.

На одном из предвыборных плакатов рэпера появился портрет 38-летней актрисы Кирстен Данст, которая, вероятно, не была в курсе, что выступает в поддержку Уэста.

"О чем тут говорится и почему я часть этого?" - удивилась Кирстен, увидев свое фото на баннере Уэста.

На плакате Kanye 2020 Vision также можно увидеть фотографию главного редактора журнала Vogue Анны Винтур.

Пока Уэст никак не прокомментировал, почему фотографии именно этих людей он выбрал для рекламы.

Напомним, американский исполнитель, который 15 июля подал заявку на участие в президентских выборах США, провел свое первое предвыборное мероприятие с избирателями в городе Норт-Чарльстон штата Южная Королина. Позже американского рэпера обвинили в подделке подписей избирателей.

Как сообщалось ранее, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подтвердила психическое расстройство своего супруга Канье Уэсте.