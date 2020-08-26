СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем

Администрация президента США рассматривает возможность признания геноцидом действий китайских властей в отношении уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Межведомственные обсуждения вопроса о признании геноцида уйгуров находятся на начальном этапе. В них принимают участие представители Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ). По данным издания, если они не достигнут консенсуса по использованию термина "геноцид", администрация США обвинит китайские власти в "преступлениях против человечности" или "этнических чистках" в СУАР. В последние месяцы правозащитники и члены Конгресса США неоднократно обращались к правительству с просьбой признать ситуацию в СУАР геноцидом. Как отмечает издание, данный шаг может резко обострить напряженность в отношениях с Пекином.

Международные заявления о признании геноцида, поясняет газета, в той или иной стране крайне редки, проблематичны с юридической и политической точек зрения. Ранее должностные лица США пытались избегать таких заявлений, не в последнюю очередь потому, что теоретически международное право вынудило бы Вашингтон вмешаться в ситуацию.

В Госдепартаменте не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о такого рода обсуждениях. "Мы прилагаем все усилия, чтобы побудить Китайскую Народную Республику прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне (так США называют СУАР), и постоянно оцениваем различные меры, — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы не комментируем потенциальные меры".

Ранее в СМИ сообщали, что основанием для отправки мусульман-уйгуров в лагеря в Китае может быть любое бытовое проявление религиозности или просто наличие родственников за границей или загранпаспорта.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в последние годы в лагерях в китайском районе Синьцзян содержится более миллиона мусульман-уйгуров. По данным организации Human Rights Watch, уйгуров помещают в тюрьмы и воспитательные лагеря; за миллионами людей организована постоянная видеослежка, а их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита". Китайские чиновники объясняют спецмеры в отношении уйгуров необходимостью искоренения "терроризма".

Уйгуры — тюркоязычный народ, который в подавляющем большинстве живет в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая, получившем название Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию уйгуры — мусульмане-сунниты.