Протесты в США: 17-летний подросток застрелил двух протестующих (Видео 18+)

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) два человека погибли, еще трое получили ранения в результате перестрелки, сообщает телеканал "Эй-би-си".

Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт между протестующими и вооруженной охраной автозаправочной станции.

Сторонники движения "Black lives matters" обвиняют в стрельбе группировку "Бугалу бойз", члены которой называют себя либертарианской народной милицией, утверждая, что готовятся к грядущей второй Гражданской войне в США.

После произошедшего был арестован и обвинен в убийстве 17-летний подросток.

В судебных документах указано, что его зовут Кайл Риттенхаус из Антиоха, штат Иллинойс.

В городе третий день не утихают беспорядки после того, как 23 августа полицейские при невыясненных обстоятельствах несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники уличных манифестаций требуют наказать полицейских, причастных к инциденту с Блейком. По словам его родственников и адвокатов, он практически парализован и "борется за свою жизнь".

Сейчас в Кеноше сожжены некоторые здания, выбиты окна, разграблены магазины, повреждена система освещения городских улиц.