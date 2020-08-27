Требует теста на наркотики: Трамп обвинил Байдена в использовании стимуляторов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал кандидата на этот пост Джо Байдена пройти вместе с ним проверку на наркотики перед дебатами.

В Штатах продолжается предвыборная гонка за кресло главы Белого дома. Главными кандидатами на этот пост являются представитель от демократов Джо Байден и нынешний президент государства, республиканец Дональд Трамп.

Кандидаты неоднократно плохо отзывались друг о друге. В этот раз Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ.

Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что соратники Трампа зафиксировали "резкое улучшение" выступлений демократа на телевизионных дебатах. Глава Белого дома считает, что его соперник использует стимуляторы и предложил Байдену провести тест на наличие в крови наркотиков накануне их дебатов.

Сам Байден пока никак не отреагировал на обвинение и предложение президента.

Похожая ситуация сложилась в Украине в прошлом году. В 2019 году такие же требования выдвигал тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский к Петру Порошенко перед дебатами на стадионе.