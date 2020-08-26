Байден: Я проясню Кремлю, что они должны закончить оккупацию Украины

Джо Байден в случае победы на выборах в США обещает предоставить Украине летальное оружие.

В случае победы на выборах президента США в ноябре демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине смертоносное вооружение.

Об этом он сказал в приветственном обращении по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - сказал Байден в обращении.

Как пишет издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом страны, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине смертоносное оружие.

Оборонительное вооружение, в частности противотанковые установки Джавелин, Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.

Важность поддержки Украины в День Независимости также отметили республиканские политики. В частности, об этом в своем обращении вспомнил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман.

"Сегодня я поздравляю вашу отвагу и преданность в усилиях стать в один ряд с демократическими странами мира. Защитить себя от российской агрессии и быть преданными проведению критически важных правительственных реформ. Как сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате, я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине", - отметил сенатор.