Американские военные погибли во время крушения вертолета на юге Калифорнии

Двое военнослужащих США погибли и еще трое получили ранения вследствие крушения вертолета во время учений в Южной Калифорнии.

Крушение вертолета Blackhawk произошло на острове Сан-Клементе, примерно в 70 милях (около 112 км) к западу от Сан-Диего, сообщил местному новостному агентству San Diego Union-Tribune осведомленный с ситуацией чиновник Министерства обороны США.

Солдаты, погибшие во время крушения, были приписаны к подразделению командования специальных операций армии США и проходили обычную подготовку.

"Мы занимаемся уведомлением ближайших родственников и не будем публиковать никакой дополнительной информации, пока этот процесс не будет завершен", - сообщили в пресс-службе армии США, добавив что сейчас ведется расследование с целью установления причины аварии.

Это второй несчастный случай со смертельным исходом во время военных учений в этом районе за месяц. 30 июля девять американских военнослужащихпогибли, когда их десантный автомобиль затонул недалеко от острова Сан-Клементе.