Двое полицейских в Чикаго пытались задержать вооруженного мужчину: все трое госпитализированы с огнестрельными ранениями

В Чикаго двое полицейских предприняли попытку задержания вооруженного мужчины, в результате чего все трое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

По словам врачей, один из полицейских был ранен в верхнюю часть груди и левое плечо, его жизни ничего не угрожает. Второй полицейский находится в "тяжелом, но стабильном состоянии", он получил две пули в левую руку, и по одной в грудь и спину, одна из пуль серьезно повредила легкое.

Состояние предполагаемого преступника неясно. Полиция сообщила, что подозреваемый был доставлен в медицинский центр Университета Лойолы, не уточнив, какие у него травмы.

Полиция получила сообщение о вооруженном мужчине в автомобиле, прибывшие на место два офицера попытались его задержать.

"При попытке задержать этого человека началась драка, преступник произвел несколько выстрелов, ранив обоих полицейских", - говорится в заявлении полиции.

Третий офицер, вызванный на место происшествия после случившегося происшествия, все же смог нейтрализовать злоумышленника, выстрелив в него из своего оружия.