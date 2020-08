Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)

Как сообщает Синьхуа, инцидент произошел в 20:46 по местному времени.

"Полицейские услышали звуки выстрелов в районе Юго-Восточной 3-й авеню и Юго-Западной Олдер-стрит", - говорится в заявлении полицейского управления Портленда.

Также сообщается, что сотрудники полиции обеспечили охрану всего блока на месте преступления и расследуют стрельбу как убийство, добавив, что "в настоящее время информация о подозреваемых не разглашается".

"Зафиксированы случаи насилия между демонстрантами и контрдемонстрантами. Офицеры вмешивались и в некоторых случаях производили аресты", - написано в Твиттере управления.

PORTLAND: a man has been shot

in the downtown area & is being helped by emergency services

The “fiery but mostly peaceful” unrest has turned blood red across the country

These deaths are on the hands of failed leaders who allow it to continue

pic.twitter.com/XOPg0yxSrM

— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 30, 2020