Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек

В Берлине во время протестов против карантинных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19, полиция задержала 300 человек. Об этом сообщает ВВС.

Около 200 человек, правоохранители задержали на одном митинге, который проходил перед российским посольством, пишет DW, после того, как протестующие, по официальным данным, начали бросать камни и бутылки.

Министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзель заявил, что делали это около трех тысяч «рейхсбюргеров» и ультраправых.

Кроме того, под вечер субботы протестующие прорвали заграждение у здания Рейхстага. Из-за малого количества полицейских некоторые протестующие успели подняться по лестнице к зданию Рейхстага. Чтобы их оттеснить, полиция была вынуждена применить газовые баллончики, произошли столкновения. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали.

Раненые правоохранители

Силовики сообщают, что во время столкновений были ранены семеро правоохранителей.

По словам министра внутренних дел Берлина Андреаса Гайзела, участие в протестных акциях в течение дня приняли от 35 до 38 тысяч человек. Преимущественно демонстрации были мирными.

Требования к участникам протеста

Полицейские требовали от участников соблюдать дистанцию и надевать маски. Они также отметили, что шествие может происходить только при условии соблюдения противоэпидемических правил. Впрочем, по данным правоохранителей, участники проигнорировали требования полиции. Как следствие, полиция Берлина заявила, что ей не остается ничего другого, кроме как прекратить акцию. Полицейские призвали протестующих разойтись.

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