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Нормализация отношений: ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Нормализация отношений: ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер
Правитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменил экономический бойкот Израиля, сделав торговые и финансовые соглашения между странами еще одним важным шагом на пути к нормальным отношениям.

Сделка, которая стала важным шагом на пути к нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, была подписана 13 августа.

Государственное информационное агентство ОАЭ WAM заявило, что решение об официальном прекращении бойкота было предпринято по приказу лидера ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, правителя Абу-Даби.

WAM сообщает, что новый указ позволяет израильтянам и израильским фирмам вести бизнес в ОАЭ. Он также позволяет покупать и продавать израильские товары.

"Указ о новом законе является результатом усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - пишет издание.

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Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость.

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ОАЭ, Израиль.

Автор:

Телеграф
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