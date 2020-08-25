"Мы живем в историческое время": Нетаньяху рассказал о "новой эре мира" на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что соглашение с ОАЭ откроет новую эру мира на Ближнем Востоке.

"Мы живем в историческое время. Соглашение с ОАЭ открывает новую эру мира на Ближнем Востоке. Я был тронут, увидев девочку из ОАЭ, одетую в рубашку с израильским флагом и флагом эмиратов, и другую девочку, исполняющую там "ха-Тикву". Кто мог поверить в такое? Я верил", — приводит слова Нетаньяху МИД страны.

Он сообщил, что несколько дней назад пообщался с представителями еврейской общины в Дубае.

"Один из них сказал, что помнит, как 25 лет назад я принимал участие в дебатах в Оксфордском университете, как говорил тогда о мире на Ближнем Востоке, но о мире другого рода, о таком, как сейчас. Скоро мы все сможем летать в Абу-Даби и Дубай, а эмиратцы будут летать к нам. У мира много плодов, он распространится на большее число стран", — считает премьер-министр Израиля.

Он добавил, что работает над "расширением мира" на Ближнем Востоке с США и другими странами.

"По моим оценкам, обязательно будут другие страны. В недалеком будущем мы заключим мир с новыми странами", — заявил Нетаньяху.

По его словам, мир с ОАЭ приведет к процветанию во многих областях Израиля, в числе которых туризм, технологии, война с коронавирусом, медицина, энергетика, вода, сельское хозяйство и инфраструктура.

"ОАЭ заинтересованы в инвестициях в Государство Израиль в гигантских масштабах. Это важно, потому что инвестиции создают рабочие места, а это важно всегда, но особенно важно в эпоху коронавируса", — отметил глава правительства Израиля.

Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.

В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость.