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Управляемые боеприпасы из США: НАТО получило первую партию

Управляемые боеприпасы из США: НАТО получило первую партию
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) получило первую из трех партий высокоточных управляемых боеприпасов производства США. Об этом сообщают на сайте НАТО.

"Сегодня, 1 сентября 2020 года, NSPA получила первую из трех поставок высокоточных управляемых боеприпасов (PGMs) в 2020 году, которые были заказаны в рамках многонационального проекта с участием 13 стран-союзниц и одного партнера. Эти боеприпасы, произведенные в США, доставляются с опережением графика на срок от трех до двенадцати месяцев. Общая стоимость этого заказа превышает 44 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. 

Как уточнили в НАТО, в проекте участвуют Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания и Великобритания.

Программа была начата в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе для заказа управляемых боеприпасов класса "воздух-земля" в наиболее гибкий и экономичный способ. Благодаря этой инициативе страны-участницы уже сэкономили 15-20 процентов от суммы заказа.

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Еще одним из преимуществ проекта является способность стран-участниц, благодаря унификации боеприпасов, гибко использовать резервы друг друга, например во время операций или в случае кризиса. Такая гибкость означает, что нужные боеприпасы могут быть поставлены по назначению в короткий срок, который от нескольких месяцев сокращается до недель и даже дней.

НАТО осуществляет подобные проекты также для централизованного поставки наземных и морских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что безработица в 19 странах ЕС в июле 2020 года увеличилась до 7,9% - максимального уровня с ноября 2018 года - на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Все по теме:

США, НАТО, Боеприпасы.

Автор:

Телеграф
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