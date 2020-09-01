Польша обновила список стран, с которыми запрещено авиасообщение: есть ли в нем Украина

"Постановление Совета министров от 31 августа 2020 года о запретах на воздушное движение (Законодательный вестник, пункт 1498) содержит список из 44 стран и территорий, из которых и в которые воздушное сообщение не будет осуществляться до 15 сентября 2020 года", - сообщили в министерстве.
В частности, в список попали следующие страны:
Согласно польскому МИДу, в этих странах показатель заболеваемости превышает 60 на 100 000 населения.
Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что в долгосрочной перспективе стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом должна стать примером для подражания.
Также сообщалось, что страны Балтии прекращают торговлю электроэнергией с Беларусью. Торговля будет остановлена после запуска Белорусской атомной электростанции (АЭС).