Польша обновила список стран, с которыми запрещено авиасообщение: есть ли в нем Украина

В МИД Польши обновило список стран, из которых запрещаются полеты в Польшу в связи с ситуацией с COVID-19 в этих государствах. Украина не попала в список. Об этом сообщают в польском МИД.

"Постановление Совета министров от 31 августа 2020 года о запретах на воздушное движение (Законодательный вестник, пункт 1498) содержит список из 44 стран и территорий, из которых и в которые воздушное сообщение не будет осуществляться до 15 сентября 2020 года", - сообщили в министерстве.

В частности, в список попали следующие страны:

Албания,

Аргентина,

Армения,

Багамы,

Бахрейн,

Белиз,

Боливия,

Босния и Герцеговина,

Бразилия,

Чили,

Черногория,

Доминиканская Республика,

Эквадор,

Эсватини,

Гватемала,

Испания,

Гондурас,

Индия,

Ирак,

Израиль,

Катар,

Казахстан,

Колумбия,

Косово,

Коста-Рика,

Кувейт,

Ливан,

Ливия,

Люксембург,

Северная Македония,

Мальдивы,

Мальта,

Мексика,

Молдова,

Намибия,

Панама,

Парагвай,

Перу,

Кабо-Верде,

Южная,

Африка,

Румыния,

Сальвадор,

Суринам,

США.

Согласно польскому МИДу, в этих странах показатель заболеваемости превышает 60 на 100 000 населения.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что в долгосрочной перспективе стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом должна стать примером для подражания.

Также сообщалось, что страны Балтии прекращают торговлю электроэнергией с Беларусью. Торговля будет остановлена после запуска Белорусской атомной электростанции (АЭС).