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Протесты в США: Трамп прогулялся по улицам Кеноши

Протесты в США: Трамп прогулялся по улицам Кеноши
04:20 Сегодня Телеграф ABC Фото: Твиттер
Президент США Дональд Трамп совершил поездку в город Кеноша, где уже несколько дней продолжаются протесты против действий полиции, начавшихся после ранения афроамериканца Джейкоба Блейка.

Трамп прогулялся по пострадавших от действий столкновений и пообщался с представителями правоохранительных органов. По его словам, город был бы "сожжен дотла к настоящему времени", если бы он не вмешался. 

Во время своего визита в Кеношу Трамп не встречался с семьей Блейка. По его словам, он отказался это делать из-за того, что члены семьи настаивали на присутствии своих адвокатов. 

Ранее во вторник президент остановился у сгоревшего магазина в городе и пообещал помочь владельцам. Репортер, путешествовавший с президентом, отметил присутствие "усиленной охраны", в том числе "бронетранспортеров и полицейских в камуфляже и с автоматами, блокирующих улицу".

"Я ужасно переживаю за всех, кто через это проходит", - сказал Трамп отвечая на вопрос журналиста о том, каким будет послание для семьи Блейка.

Трамп также добавил, что причины стрельбы расследуются.

"Я надеюсь, что они дадут правильный ответ. Честно говоря, это сложный вопрос", - сказал он. 

"Вероятно, его бы убили": Трамп вступился за подростка, застрелившего двух протестующих

В городе не утихают беспорядки после того, как 23 августа полицейские при невыясненных обстоятельствах несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники уличных манифестаций требуют наказать полицейских, причастных к инциденту с Блейком. По словам его родственников и адвокатов, он практически парализован и "борется за свою жизнь".

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Все по теме:

США, Протесты, Дональд Трамп, Кеноша.

Автор:

Телеграф
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