Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал

На протяжении следующих 10 лет Китай намеревается удвоить свой ядерный арсенал.

По данным министерства обороны США, Китай в следующие десять лет планирует в два раза увеличить число ядерных боеголовок, которых сейчас у страны около 200.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Hill.

Ожидается, что за следующие пять лет Китай до 200 увеличит количество боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет.

В Пентагоне также предупреждают, что вскоре Китай сможет запускать ядерные ракеты с воздуха, земли и моря.

В то же время США заботят не столько намерения китайский военных увеличить ядерный потенциал, а именно демонстрация Пекином планов усиления военной силы.

По этой причине в США уже говорят о необходимости укрепления ядерных сил.