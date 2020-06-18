"Должны противостоять новой реальности": В Пентагоне разработали стратегию защиты от РФ и КНР в космосе

США разработали стратегию обороны государства в космическом пространстве. Такое решение американские специалисты приняли с целью противодействия нарастающей угрозе со стороны РФ и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министерство обороны должно противостоять новой реальности, в которой противники имеют более совершенное оружие, предназначенное для наведения на военные спутники США и лишают Соединенные Штаты ключевой военного превосходства", - говорится в стратегии.

В документе также отмечается, что Китай и РФ "представляют собой непосредственные и серьезные угрозы космическим операциям США" и что угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана также растут.

Согласно с документом, США должны работать над поддержанием космического преимущества, предоставляя возможности американским и союзным силам и обеспечивая стабильность в космосе.

Напомним, министры обороны стран НАТО на саммите приняли решение усилить системы ПВО и ПРО альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе