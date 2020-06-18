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Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
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Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"

Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
Обновлено 00:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Уровень понимания украинской проблематики и поддержки нашей страны в мире остается стабильным, несмотря на попытки России её разрушить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью изданию "Апостроф".

"На самом деле уровень понимания и поддержки Украины остался стабильным. То есть мир понимает, что идет агрессия России, которая в тот или иной способ продолжает посылать боевиков, оружие и все остальное на Донбасс. А во-вторых, есть понимание, что Россия манипулирует. В ОБСЕ уже откровенно смеются с российского представителя, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине", - сказал дипломат.

В этом контексте он отметил, что россияне продолжают рассказывать "то, во что уже, небось, и сами не верят".

"Возможно они надеются, что со временем изменятся определенные должностные лица, общественное мнение партнеров будет не так хорошо информировано... Но надежды тщетны!" - убежден Боднар.

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Как сообщалось, западные санкции против России были введены из-за агрессии против Украины, сбитый лайнер МН17, поддержку режима Башара Асада в Сирии, вмешательство спецслужб РФ в американские выборы и отравления в Солсбери.

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Все по теме:

Россия, МИД, ОБСЕ, Василий Боднар.

Автор:

Телеграф
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