Дмитрий Кулеба: МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира

Министерство иностранных дел Украины готовит интерактивную карту для украинцев с правилами въезда в страны мира в связи с пандемией Covid-19.

"Для украинцев мы на этой неделе в МИД запустим интерактивную карту.

Любой сможет зайти онлайн и посмотреть правила въезда в ту или иную страну, можно ли въехать, как въехать", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба также напомнил, что на сайте Государственной пограничной службы Украины можно ознакомиться с тем, какие пункты пропуска на границах Украины уже работают.

"Мы создаем такие удобные инструменты онлайн, благодаря которым украинцы могут быть проинформированы о реальной ситуации и соответственно планировать свое путешествие. Но я всех призываю во время любого путешествия, если вы всё же на него решились, придерживаться максимальных мер личной безопасности, потому что коронавирус никуда не делся и бродит Европой и миром", - подчеркнул глава МИД.