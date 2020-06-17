Использование земель: в Раде приняли законопроект по планированию

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель.

Законопроект №2280 предусматривает урегулирование вопросов установления границ общин, комплексного пространственного планирования территорий общин, отменяет необходимость разработки нескольких родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины.

Кроме того, законопроект имеет целью нормирование вопросов, связанных с его утверждением, нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории, обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственном планировании, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов через прозрачные общественные обсуждения.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТГ, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и др.

Как сообщалось ранее, ВРУ приняла за основу проект закона об изменениях в законодательстве по планированию использования земель.