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Использование земель: в Раде приняли законопроект по планированию

Использование земель: в Раде приняли законопроект по планированию
11:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель.

Законопроект №2280 предусматривает урегулирование вопросов установления границ общин, комплексного пространственного планирования территорий общин, отменяет необходимость разработки нескольких родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины.

Кроме того, законопроект имеет целью нормирование вопросов, связанных с его утверждением, нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории, обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственном планировании, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов через прозрачные общественные обсуждения.

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По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТГ, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и др.

Как сообщалось ранее, ВРУ приняла за основу проект закона об изменениях в законодательстве по планированию использования земель.

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Украина, ВР.

Автор:

Телеграф
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