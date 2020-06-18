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"Поведение России - дестабилизирующее и опасное": НАТО усилит системы ПВО и ПРО

"Поведение России - дестабилизирующее и опасное": НАТО усилит системы ПВО и ПРО
Обновлено 05:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Министры обороны стран НАТО на саммите приняли решение усилить системы ПВО и ПРО альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе, заявил в среду глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы решили укрепить общие системы ПВО и ПРО", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня консультаций министров обороны, перечисляя меры, принятые для противостояния РФ и ее ядерному арсеналу.

По словам Столтенберга, в том, что касается ядерного оружия, "поведение России - дестабилизирующее и опасное".

Также глава НАТО подчеркнул, что некоторые члены НАТО закупают современное вооружение для модернизации своих систем ПВО. В частности, речь идет о ЗРК Patriot.

Кроме того, по его словам, страны НАТО закупают, к примеру, боевые самолеты пятого поколения.

Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не собирается зеркально реагировать на развертывание Россией нового вооружения. "Мы не стремимся зеркально отвечать России, и мы не будем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал генсек.

Однако НАТО, заявил он, будет адаптировать и укреплять свой оборонный потенциал, видя, как "Россия направляет значительные инвестиции в обновление своего потенциала, модернизирует свои ядерные системы вооружений, и в особенности, когда речь идет обо всех новых ракетных системах, которые развертываются или находятся в процессе разработки".

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"У НАТО есть силы для защиты всех союзников от любых угроз. Мы готовы, и мы можем это обеспечить. Мы повысили степень готовности наших сил за последние годы. Мы развернули боевые группы на восточном фланге Североатлантического альянса в государствах Балтии и в Польше. Мы расширили наше присутствие в Балтийском и Черном морях. И мы также модернизировали нашу оборону, адаптировали и модернизировали систему органов военного управления, и сейчас члены НАТО направляют все больше инвестиций в оборону, приобретают больше и разных оборонных средств", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что "НАТО постоянно адаптируется, потому что изменяется обстановка в сфере безопасности, и частично эти изменения обусловлены тем, что Россия проявляет более напористое поведение и развивает новые военные потенциалы".

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"И мы адаптируемся к этому, чтобы поддержать нашу готовность, наши сдерживание и оборону, которые являются краеугольным камнем нашей безопасности", - подытожил генеральный секретарь НАТО.

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Все по теме:

НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Ядерное оружие.

Автор:

Телеграф
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