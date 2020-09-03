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Генпрокурор США о возможном вмешательстве РФ в ноябрьские выборы: Они могут попытаться

Генпрокурор США о возможном вмешательстве РФ в ноябрьские выборы: Они могут попытаться
Обновлено 06:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Генеральный прокурор США Уильям Барр говорит, что возможное вмешательство в предстоящие выборы со стороны России его "не удивило бы".

"Я согласен с тем, что есть некоторая предварительная деятельность, которая свидетельствует о том, что они (Россия - ред.) могут попытаться. Меня бы не удивило, если бы Россия попробовала сделать еще раз тоже, что и раньше", - сказал генпрокурор США в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что "не удивился бы" таким попыткам и "какой-либо другой страны".

Между тем, по мнению Барра, Китай более "агрессивен" в своих попытках повлиять на США, чем Россия.

"Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - уточнил генпрокурор.

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Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в американских политических кругах с тех пор, как поступили данные о якобы попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

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Все по теме:

Россия, Вмешательства в выборы, Уильям Барр.

Автор:

Телеграф
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