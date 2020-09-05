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"Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий

"Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джессика Крюг призналась, что много лет лгала о том, что она чернокожая. Она больше не будет вести занятия в этом семестре.

"Пока университет рассматривает эту ситуацию, доктор Крюг не будет вести свои занятия в этом семестре. Мы работаем над разработкой ряда вариантов для студентов этих классов, которые будут доведены до сведения студентов как можно скорее", - говорится в сообщении руководства университета.

"Пожалуйста, знайте, что мы серьезно относимся к этой ситуации и готовы поддержать наше сообщество", - говорится в сообщении.

В своем сообщении, опубликованном на Medium.com, Крюг раскрыла, что на самом деле она белая, еврейка и из Канзас-Сити.

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Крюг извинилась за то, что она назвала "присвоением идентичности чернокожих Карибов", заявив, что она была неправой, неэтичной и аморальной.

"Я не культурный стервятник. Я культурная пиявка", - написала она.

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США, Джессика Крюг.

Автор:

Телеграф
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