"Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джессика Крюг призналась, что много лет лгала о том, что она чернокожая. Она больше не будет вести занятия в этом семестре.

"Пока университет рассматривает эту ситуацию, доктор Крюг не будет вести свои занятия в этом семестре. Мы работаем над разработкой ряда вариантов для студентов этих классов, которые будут доведены до сведения студентов как можно скорее", - говорится в сообщении руководства университета.

"Пожалуйста, знайте, что мы серьезно относимся к этой ситуации и готовы поддержать наше сообщество", - говорится в сообщении.

В своем сообщении, опубликованном на Medium.com, Крюг раскрыла, что на самом деле она белая, еврейка и из Канзас-Сити.

Крюг извинилась за то, что она назвала "присвоением идентичности чернокожих Карибов", заявив, что она была неправой, неэтичной и аморальной.

"Я не культурный стервятник. Я культурная пиявка", - написала она.