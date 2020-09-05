Трамп рассказал, когда будет готова вакцина от COVID-19 в США

Американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Однако также существует вероятность, что она будет готова до конца года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили.

Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - сказал Трамп.

Американский лидер отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели.

Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Ранее, в Минске проходит новая акция протеста на поддержку арестованных студентов прямо внутри Минского лингвистического университета 4 сентября.