В зоопарке Мемфиса умерла самая старая слониха в Северной Америке

Самая старая африканская слониха в Северной Америке умерла в возрасте 56 лет.

Матриарх стада слонов в зоопарке Мемфиса по имени Тиранза подверглась эвтаназии в пятницу после того, как ее здоровье резко ухудшилось.

В зоопарке Теннесси говорят, что в 56 лет Тиранза также установила рекорд по продолжительности жизни африканского слона в Северной Америке.

Тиранза, которую также звали Тай, родилась в дикой природе в 1964 году. Она проработала короткое время в качестве цирковой слонихи с братьями Ринглинг, в 1977 году в возрасте 12 лет ее отправили в зоопарк Мемфиса.

В зоопарке заявили, что люди, которые хотят отдать дань уважения Тиранзе, могут оставить открытки и цветы у статуи слона на передней площади зоопарка.