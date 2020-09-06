Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
В зоне ООС погибли двое украинских военных
В зоне ООС погибли двое украинских военных
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

В зоопарке Мемфиса умерла самая старая слониха в Северной Америке

В зоопарке Мемфиса умерла самая старая слониха в Северной Америке
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф ABC Фото: Твиттер
Самая старая африканская слониха в Северной Америке умерла в возрасте 56 лет.

Матриарх стада слонов в зоопарке Мемфиса по имени Тиранза подверглась эвтаназии в пятницу после того, как ее здоровье резко ухудшилось.

В зоопарке Теннесси говорят, что в 56 лет Тиранза также установила рекорд по продолжительности жизни африканского слона в Северной Америке.

Тиранза, которую также звали Тай, родилась в дикой природе в 1964 году. Она проработала короткое время в качестве цирковой слонихи с братьями Ринглинг, в 1977 году в возрасте 12 лет ее отправили в зоопарк Мемфиса.

Вспышка сибирской язвы: в Зимбабве нашли 11 мертвых слонов

В зоопарке заявили, что люди, которые хотят отдать дань уважения Тиранзе, могут оставить открытки и цветы у статуи слона на передней площади зоопарка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Зоопарк, Слоны.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ
03 "Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре
04 Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
05 "Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь