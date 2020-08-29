Вспышка сибирской язвы: в Зимбабве нашли 11 мертвых слонов

Одиннадцать слонов были найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ в западной части Зимбабве в пятницу, сообщило в субботу Управление национальных парков и дикой природы Зимбабве (Zimparks).

Представитель Zimparks Тинаше Фараво сообщил, что власти проводят расследование для определения причины смерти слонов в лесу, расположенном между Хванге и водопадом Виктория.

"Слоны были найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ. В Zimparks подозревают сибирскую язву. Ветеринары уже прибыли на место. Мы ждем результатов из лаборатории", - сказал Фараво.

Соседняя Ботсвана недавно потеряла сотни слонов при загадочных обстоятельствах.

В прошлом году по меньшей мере 200 слонов погибли в крупнейшем заповеднике Зимбабве, национальном парке Хванге, из-за засухи.