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Вспышка сибирской язвы: в Зимбабве нашли 11 мертвых слонов

Вспышка сибирской язвы: в Зимбабве нашли 11 мертвых слонов
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
Одиннадцать слонов были найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ в западной части Зимбабве в пятницу, сообщило в субботу Управление национальных парков и дикой природы Зимбабве (Zimparks).

Представитель Zimparks Тинаше Фараво сообщил, что власти проводят расследование для определения причины смерти слонов в лесу, расположенном между Хванге и водопадом Виктория.

"Слоны были найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ. В Zimparks подозревают сибирскую язву. Ветеринары уже прибыли на место. Мы ждем результатов из лаборатории", - сказал Фараво.

Соседняя Ботсвана недавно потеряла сотни слонов при загадочных обстоятельствах.

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В прошлом году по меньшей мере 200 слонов погибли в крупнейшем заповеднике Зимбабве, национальном парке Хванге, из-за засухи.

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Все по теме:

Зимбабве, Сибирская язва, Слоны.

Автор:

Телеграф
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