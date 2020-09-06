Протесты в Портленде: демонстранты пустили в ход камни и фейерверки, полиция ответила слезоточивым газом (Видео)

Полиция Портленда арестовала более 50 человек во время демонстраций. Это 100-я ночь протестов в городе после смерти Джорджа Флойда.

Аресты были произведены после того, как люди из толпы бросили в офицеров "несколько зажигательных снарядов", один из которых поджег члена общины.

Ночные мероприятия начались с того, что толпы людей собрались в парке Вентура и двинулись маршем в сторону центра охраны общественного порядка Восточного Портленда около 21:00 в субботу по местному времени (11:00 воскресенья по Киеву).

This Portland protester was mostly not on firepic.twitter.com/slT5IsXSgJ — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 6, 2020

Graphic: Another angle of the person being set on fire by a Molotov cocktail thrown by antifa militants in SE Portland. Rioters try to help but don’t do much. Cops are the ones who rush in & put out the flames. Video by @BGOnTheScene. #PortlandRiots pic.twitter.com/9gNFo73Lyc — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 6, 2020

Полиция сообщила, что многие люди в толпе были одеты в черную одежду, несли большие щиты и были одеты в защитное снаряжение, включая шлемы, противогазы и бронежилеты.

"Было ясно, что намерение толпы не было мирным протестом", - говорится в заявлении.

В субботу вечером демонстрации не сопровождались применением огнестрельного оружия.

It’s like a war zone in the residential area of SE Portland where antifa are rioting tonight. #PortlandRiots pic.twitter.com/UkgoL4pRPB — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 6, 2020

Полиция Портленда сообщила, что люди из толпы начали бросать в офицеров фейерверки и камни.

Один из силовиков был ранен фейерверком, который прожег его перчатку и повредил руку. Несколько офицеров и солдат были ранены камнями в голову, руки, плечи и ноги. Полицейские в ответ использовали слезоточивый газ и другие средства для борьбы с массовыми беспорядками, а также производили целенаправленные аресты.