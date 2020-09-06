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Протесты в Портленде: демонстранты пустили в ход камни и фейерверки, полиция ответила слезоточивым газом (Видео)

Протесты в Портленде: демонстранты пустили в ход камни и фейерверки, полиция ответила слезоточивым газом (Видео)
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
Полиция Портленда арестовала более 50 человек во время демонстраций. Это 100-я ночь протестов в городе после смерти Джорджа Флойда.

Аресты были произведены после того, как люди из толпы бросили в офицеров "несколько зажигательных снарядов", один из которых поджег члена общины. 

Ночные мероприятия начались с того, что толпы людей собрались в парке Вентура и двинулись маршем в сторону центра охраны общественного порядка Восточного Портленда около 21:00 в субботу по местному времени (11:00 воскресенья по Киеву). 

Полиция сообщила, что многие люди в толпе были одеты в черную одежду, несли большие щиты и были одеты в защитное снаряжение, включая шлемы, противогазы и бронежилеты.

"Было ясно, что намерение толпы не было мирным протестом", - говорится в заявлении.

В субботу вечером демонстрации не сопровождались применением огнестрельного оружия. 

Полиция Портленда сообщила, что люди из толпы начали бросать в офицеров фейерверки и камни. 

Один из силовиков был ранен фейерверком, который прожег его перчатку и повредил руку. Несколько офицеров и солдат были ранены камнями в голову, руки, плечи и ноги. Полицейские в ответ использовали слезоточивый газ и другие средства для борьбы с массовыми беспорядками, а также производили целенаправленные аресты.

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Все по теме:

США, Протесты, Портленд.

Автор:

Телеграф
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