Протесты в Портленде: демонстранты пустили в ход камни и фейерверки, полиция ответила слезоточивым газом (Видео)

Аресты были произведены после того, как люди из толпы бросили в офицеров "несколько зажигательных снарядов", один из которых поджег члена общины.

Ночные мероприятия начались с того, что толпы людей собрались в парке Вентура и двинулись маршем в сторону центра охраны общественного порядка Восточного Портленда около 21:00 в субботу по местному времени (11:00 воскресенья по Киеву).

Graphic: Another angle of the person being set on fire by a Molotov cocktail thrown by antifa militants in SE Portland. Rioters try to help but don’t do much. Cops are the ones who rush in & put out the flames. Video by @BGOnTheScene. #PortlandRiots pic.twitter.com/9gNFo73Lyc

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 6, 2020