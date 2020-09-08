Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
СМИ: Трамп намерен отправить главу Пентагона в отставку
СМИ: Трамп намерен отправить главу Пентагона в отставку
Отравление Навального: Британия вызвала посла РФ
Отравление Навального: Британия вызвала посла РФ
Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan
На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan

СМИ: Трамп намерен отправить главу Пентагона в отставку

СМИ: Трамп намерен отправить главу Пентагона в отставку
Обновлено 06:20 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку действующего главу Пентагона Марка Эспера и заменить его на министра по делам ветеранов Роберта Уилки.

О этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме пишет NBC News.

"Президент Дональд Трамп уже давно не доволен министром обороны Марком Эспер, поэтому представители Белого дома поговорили с министром по делам ветеранов Робертом Уилки о возглавлении им Пентагона, если Трамп решит уволить Эспера", - говорится в материале.

Отмечается, что Трамп непосредственно обсудил это предложение с Уилки в прошлом месяце.

По словам собеседников NBC News, с Уилки также обсудили предложение назначить его и.о. министра обороны США. "Назначение Уилки и.о. главы Пентагона даст Трампу гибкость в освобождении Эспера немедленно после ноябрьских выборов или даже до них", - поясняет издание.

В то же время советники Трампа отказывают президента от замены министра обороны до выборов, поскольку это может дестабилизировать ситуацию.

Отравление Навального: Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2"

Отношения между Трампом и Эспером снова ухудшились на прошлой неделе, когда Пентагон сократил финансирование армейской газеты "Stars and Stripes". Трамп публично раскритиковал это решение руководства оборонного ведомства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пентагон, Дональд Трамп, Марк Эспер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: Посол Украины вернулся в Беларусь
02 Кулеба анонсировал открытие нового консульства Украины в Румынии (Фото)
03 Кулеба: У нас с Россией две войны
04 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
05 На Банковой обозначили ожидания от грядущего саммита с ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Комментарий на фото&quot;: Малюська отреагировал на слухи о своей отставке
"Комментарий на фото": Малюська отреагировал на слухи о своей отставке
Ситуация на фронте: штаб зафиксировал один вражеский обстрел
Ситуация на фронте: штаб зафиксировал один вражеский обстрел
Геращенко: В Украине каждый, кто хочет, может купить оружие
Геращенко: В Украине каждый, кто хочет, может купить оружие
Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой
Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь