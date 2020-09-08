СМИ: Трамп намерен отправить главу Пентагона в отставку

Президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку действующего главу Пентагона Марка Эспера и заменить его на министра по делам ветеранов Роберта Уилки.

О этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме пишет NBC News.

"Президент Дональд Трамп уже давно не доволен министром обороны Марком Эспер, поэтому представители Белого дома поговорили с министром по делам ветеранов Робертом Уилки о возглавлении им Пентагона, если Трамп решит уволить Эспера", - говорится в материале.

Отмечается, что Трамп непосредственно обсудил это предложение с Уилки в прошлом месяце.

По словам собеседников NBC News, с Уилки также обсудили предложение назначить его и.о. министра обороны США. "Назначение Уилки и.о. главы Пентагона даст Трампу гибкость в освобождении Эспера немедленно после ноябрьских выборов или даже до них", - поясняет издание.

В то же время советники Трампа отказывают президента от замены министра обороны до выборов, поскольку это может дестабилизировать ситуацию.

Отношения между Трампом и Эспером снова ухудшились на прошлой неделе, когда Пентагон сократил финансирование армейской газеты "Stars and Stripes". Трамп публично раскритиковал это решение руководства оборонного ведомства.