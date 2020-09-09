Трамп пытался установить мир между народами, и сделал больше, чем большинство других номинантов на премию мира

Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Об этом сообщает Fox News.

"Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил представитель норвежского парламента Тайбринг-Джедде, который и направил официальное прошение в Нобелевский комитет. Тибринг-Джедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока.

"Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер", - написал он.

Отметим, что победителя Нобелевской премии мира выберут из пяти человек. Их имена станут известны не раньше октября следующего года.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе