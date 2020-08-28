Трамп обещает, что США первыми установят флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе. Об этом он рассказал на съезде Республиканской партии.

"Мы запустим новую эру "американских амбиций" в космос.

США станут первой страной, которая установит свой национальный флаг на Марсе", - заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что США также первыми отправят женщину на Луну.

Напомним, нацуправление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует до 2024 отправить миссию с людьми на Луну и осуществить первую доставку человека на Марс в начале 2030-х годов.

Ранее, Польша запретит полеты из 46 стран, включая Францию и Испанию, согласно проекту постановления, опубликованному в четверг.

Также сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что из-за ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин не будет направлять войска в эту страну.