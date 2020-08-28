С 2 сентября Польша запретит полеты из 46 стран: список

Польша запретит полеты из 46 стран, но Украины нет в этом списке. Проект постановления о запрете полетов появился в перечне законодательных актов правительства в четверг вечером. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Проект постановления о запрете полетов появился в списке законодательных актов правительства в четверг вечером. Новые правила вступят в силу со 2 сентября. Украина не входит в список стран.
На данный момент показатели заражения коронавирусом в таких странах, как Испания, Албания и Мальта, указывают на то, что количество случаев заболевания большое и продолжает расти.
В проекте постановления, разработанном Министерством инфраструктуры, не рассматривается вопрос о карантине для лиц, возвращающихся из запрещенных стран. За введение таких положений несет ответственность Министерство здравоохранения.
Проект постановления предусматривает, что запрет на полеты не будет применяться к самолетам, работающим на заказ или с согласия премьер-министра. Запрет не коснется и военных полетов.
Окончательная версия постановления будет опубликована, вероятно, 1 сентября.
На данный момент список выглядит следующим образом: Белиз, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Бахрейн, Королевство Эсватини, Испания, Мексика, Израиль, Катар, Кувейт, Ливия, Албания, Аргентина, Армения, Чили, Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, Франция, Гватемала, Гондурас, Индия, Ирак, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Ливан, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Южная Африка, Сальвадор, Суринам, Кабо-Верде, Румыния, США, Люксембург, Боливия, Багамы.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.
По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.