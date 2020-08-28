Украинским заробитчанам запретили въезд в Финляндию

Украинским сборщикам ягод запретили въезд в Финляндию.

Финляндия с сегодняшнего дня, 28 августа, закрыла границу для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщается на сайте Государственного совета Финляндии.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября и коснутся также украинских работников.

При этом в Финляндию могут ехать на заработки граждане Южной Кореи, Грузии, Руанды, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

"Собирателям ягод нужно предоставить справку о допуске к работе. Ее проверяют пограничники", - говорится в сообщении.