Украинским заробитчанам запретили въезд в Финляндию

Финляндия с сегодняшнего дня, 28 августа, закрыла границу для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией.
Об этом сообщается на сайте Государственного совета Финляндии.
Отмечается, что ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября и коснутся также украинских работников.
При этом в Финляндию могут ехать на заработки граждане Южной Кореи, Грузии, Руанды, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.
"Собирателям ягод нужно предоставить справку о допуске к работе. Ее проверяют пограничники", - говорится в сообщении.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.
По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.