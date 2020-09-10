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В США допускают причастность российских властей к отравлению Навального

В США допускают причастность российских властей к отравлению Навального
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф
Госсекретарь США Майкл Помпео ожидает от России скоординированных действий по привлечению виновных в отравлении Навального к ответственности.

Государственный секретарь США Майкл Помпео допускает причастность российских чиновников к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Государственный департамент США со ссылкой на интервью Помпео, передает "Европейская правда".

"Есть большая вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это плохо для русского народа. Я думаю, что это плохо для России", - заявил Госсекретарь.

По его словам, Европейский Союз и ряд других европейских стран ясно дали понять РФ, они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению виновных в отравлении Навального к ответственности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - отметил Помпео.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Немецкие специалисты заявили, что был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", более медленного действия, от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

10 сентября Навальный пришел в себя и может говорить. В берлинской клинике Charite усилили охрану Навального, так как есть риск нового нападения.

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Все по теме:

Германия, Россия, Новичок, Алексей Навальный, Майкл Помпео.

Автор:

Телеграф
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