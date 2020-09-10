Навальный пришел в себя: ему усилили охрану, есть риск нового нападения

В берлинской клинике Charite усилили охрану российского оппозиционера Алексея Навального. Есть риск нового нападения.

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

"Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением", - пишет издание.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда "Новичок".

В Минобороны Германии отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом ОЗХО.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.