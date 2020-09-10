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Отравление Навального: в Германии объяснили, почему не отправляли данные России

Отравление Навального: в Германии объяснили, почему не отправляли данные России
Обновлено 06:02 Сегодня Телеграф Украинская правда
Министерство обороны Германии отправило данные по отравлению политика Алексея Навального в Организацию по запрещению химического оружия (OPCW / ОЗХО).

Об этом пишет Der Standard

При этом в Минобороны Германии отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом ОЗХО.

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц напомнил, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии".

ОЗХО — международная организация, созданная в 1997 году при поддержке ООН. Главные задачи — обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидации его запасов, помощь государствам в обеспечении защиты от химического оружия, обеспечение нераспространения химического оружия. Штаб-квартира расположена в Гааге, Нидерланды.

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Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Все по теме:

Германия, Россия, Алексей Навальный, ОЗХО.

Автор:

Телеграф
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