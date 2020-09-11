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"Есть новые ракеты": Трамп заявил, что у США есть вооружение, о котором никто не знает

"Есть новые ракеты": Трамп заявил, что у США есть вооружение, о котором никто не знает
07:54 Сегодня Телеграф
Глава Белого дома заявил о наличии у США неизвестного никому оружия.

Соединенные Штаты создают “отличное оружие”, включая ядерное. Кроме того, у США есть вооружение, о котором никто не знает.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, власти потратили 2,5 трлн долларов на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы “сильнее, чем когда-либо”.

"У нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия. У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы", - сказал Трамп.

Как сообщалось, еще в мае этого года Трамп заявлял, что США близки к тому, чтобы получить невероятные новые виды оружия.

В марте Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука.

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Все по теме:

США, Оружие, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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