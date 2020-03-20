Пентагон успешно испытал гиперзвуковое оружие (Видео)

Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука, сообщил в пятницу телеканал CNN.
"Министерство обороны с успехом протестировало 19 марта гиперзвуковой планирующий аппарат в ходе летного эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайские острова", - приводит телеканал заявление Пентагона.
"Гиперзвуковое оружие способно лететь со скоростью более чем в 5 раз, превышающей скорость звука", - напомнили в Пентагоне.
The @USNavy and @USArmy jointly executed the launch of a common hypersonic glide body on March 19 2020. C-HGB flew at hypersonic speed to a designated impact point more than 3,200 km from the launch point. #Hypersonic pic.twitter.com/Nst30EYyYz
— Air Power (@MIL_STD) March 20, 2020
В начале февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.
Напомним:
ВМС США разместят гиперзвуковые планеры C-HGB на подводных лодках. Разработка технологии начнется в 2021 году и обойдется примерно в $1 млрд.
28 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Соединенные Штаты удерживают первое место по продаже оружия в мире. Их доля от общего объема экспорта оружия в мире составляет 36 процентов.