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Пентагон успешно испытал гиперзвуковое оружие (Видео)

Пентагон успешно испытал гиперзвуковое оружие (Видео)
17:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Пентагоне объявили об успешном испытании на Гавайях гиперзвуковой ракеты.

Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука, сообщил в пятницу телеканал CNN.

"Министерство обороны с успехом протестировало 19 марта гиперзвуковой планирующий аппарат в ходе летного эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайские острова", - приводит телеканал заявление Пентагона.

"Гиперзвуковое оружие способно лететь со скоростью более чем в 5 раз, превышающей скорость звука", - напомнили в Пентагоне.

В начале февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.

Напомним: 

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Оружие, Пентагон, Гиперзвуковое оружие.
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