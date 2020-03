Пентагон успешно испытал гиперзвуковое оружие (Видео)

Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука, сообщил в пятницу телеканал CNN.

"Министерство обороны с успехом протестировало 19 марта гиперзвуковой планирующий аппарат в ходе летного эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайские острова", - приводит телеканал заявление Пентагона.

"Гиперзвуковое оружие способно лететь со скоростью более чем в 5 раз, превышающей скорость звука", - напомнили в Пентагоне.

The @USNavy and @USArmy jointly executed the launch of a common hypersonic glide body on March 19 2020. C-HGB flew at hypersonic speed to a designated impact point more than 3,200 km from the launch point. #Hypersonic pic.twitter.com/Nst30EYyYz

— Air Power (@MIL_STD) March 20, 2020