США планируют вооружить подлодки гиперзвуковыми планерами

Новости технологии:ВМС США планируют разместить гиперзвуковые планеры на подводных лодках.

ВМС США разместят гиперзвуковые планеры C-HGB на подводных лодках. Разработка технологии начнется в 2021 году и обойдется примерно в $1 млрд, пишет USNI News.

Гиперзвуковые планеры — тип вооружения, способный снижаться к цели с скоростью до 5 числе Маха. Военные считают, что планеры смогут беспрепятственно проходить как через существующие, так и через перспективные системы противоракетной обороны.

Планеры C-HGB разрабатываются компанией Dynetics Technical Solutions в рамках программы CPS (неядерный быстрый удар) и в интересах Минобороны США.

Планируется, что поднимать планер в воздух будет ракета-носитель — после отделения от нее C-HGB сможет разогнаться до скорости около 5 чисел Маха и атаковать цель.

Новый планер и ракета-носитель должны будут поступить на вооружение ВМС США в 2028 году. Вооружение будет установлено на подлодки типа "Вирджиния".