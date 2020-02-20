Скачать
Четверг, 20.02.2020
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Евродепутат об эскалации на Донбассе: ЕС должен дать мощный и решительный ответ
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
"Аталанта" уверенно обыграла "Валенсию", "Тоттенхэм" уступил "Лейпцигу"
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом
Колонизация космоса: в Калифорнии строят лазер для связи с Марсом

США планируют вооружить подлодки гиперзвуковыми планерами

США планируют вооружить подлодки гиперзвуковыми планерами
04:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:ВМС США планируют разместить гиперзвуковые планеры на подводных лодках.

ВМС США разместят гиперзвуковые планеры C-HGB на подводных лодках. Разработка технологии начнется в 2021 году и обойдется примерно в $1 млрд, пишет USNI News.

Гиперзвуковые планеры — тип вооружения, способный снижаться к цели с скоростью до 5 числе Маха. Военные считают, что планеры смогут беспрепятственно проходить как через существующие, так и через перспективные системы противоракетной обороны.

Планеры C-HGB разрабатываются компанией Dynetics Technical Solutions в рамках программы CPS (неядерный быстрый удар) и в интересах Минобороны США.

Пентагон в этом году начнет испытания гиперзвукового оружия

Планируется, что поднимать планер в воздух будет ракета-носитель — после отделения от нее C-HGB сможет разогнаться до скорости около 5 чисел Маха и атаковать цель.

Новый планер и ракета-носитель должны будут поступить на вооружение ВМС США в 2028 году. Вооружение будет установлено на подлодки типа "Вирджиния".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Подводная лодка, Вооружение, ВМС США, Гиперзвуковое оружие, C-HGB.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
02 Украинское правительство планирует изменить регламент своей работы
03 Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)
СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Кабмин ликвидировал Нацкомитет по промразвитию
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Рецепт дня: Жареная печень с яблоками и луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь