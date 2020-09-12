В США лесные пожары уничтожили тысячи домов, не менее 25 погибших

Американский штат Орегон стал эпицентром масштабных лесных пожаров. В результате стихии уже погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пожары уничтожили тысячи домов, их жертвами стали по меньшей мере 25 человек.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун предупредила, что число погибших может быть значительно выше, поскольку десятки людей пропали без вести.

В Управлении штата по чрезвычайным ситуациям сообщили, что аварийные команды, которые обыскивают выжженные руины маленьких городов, готовы столкнуться с возможными "массовыми инцидентами со смертельным исходом".

Очевидцы делились фото и видео лесных пожаров в США в сети:

Это Марс или Земля? Вчера говорили об Орегоне, а сегодня в оранжевых цветах небо Калифорнии. В США продолжают бушевать лесные пожары. Ситуация не улучшается.https://t.co/PgUqlDWU2j pic.twitter.com/O1zV8bxVDw — Rozetked (@rozetked) September 10, 2020

Марсианские хроники из Калифорнии. Лесные пожары на западном побережье США стали самыми масштабными в истории. От огня небо там окрасилось в оранжево-красные цвета. pic.twitter.com/rmuBQqijpR — Рамиль Харисов (@RRHarisov) September 10, 2020

Пожары в США. Небо стало красным https://t.co/wdhBqmo6vx — Коля перекати Поле ☭ (@KanikuliRF) September 11, 2020

Как сообщалось, более полумиллиона человек в штате Орегон, США, вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от смертоносных лесных пожаров. Сообщалось о не менее 14 погибших в нескольких штатах.